В Челябинске на муниципальном маршруте выявили нелегальных перевозчиков

В Челябинске на муниципальном автобусном маршруте №86 «Мехколонна – поселок Шершни» выявили нелегальных перевозчиков.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт» транспортные средства, перевозящие пассажиров нелегально, без карт маршрута регулярных перевозок, были выявлены сотрудниками регионального миндортрнаса совместно с территориальным отделом Госавтодорнадзора по Челябинской области и городской ГИБДД. Данное обстоятельство вскрылось в ходе рейда по контролю работы 86-го маршрута.

По факту нарушения в отношении перевозчика ООО «Автолига» возбуждено административное производство по части четвертой статьи 11.33 КоАП РФ «Использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок» и части третьей статьи 14.1.2. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Административная ответственность за эти нарушения для юридических лиц может достигать трехсот тысяч рублей.

Отметим, нарушения выявлены в работе восьми маршруток.

Совместные мероприятия по контролю за работой муниципальных маршрутов в Челябинске будут продолжены.