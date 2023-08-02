В Челябинске на несколько дней отключат светофор на перекрестке Гагарина - Агалакова

В Ленинском районе Челябинска на несколько дней отключат светофор на перекрестке улиц Гагарина и Агалакова.

Светофорный объект не будет работать с девяти часов утра третьего августа до седьмого августа.

Как отмечает городской комитет дорожного хозяйства, отключение связано с работами по реконструкции автомобильной дороги по улице Агалакова на участке от Гагарина до Гранитной.

Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными при передвижении на данном участке.

Напомним, реконструкция улицы Агалакова проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В соответствии с проектом протяженность участка улицы составит 1,6 километра. Это будет двухполосная дорога шириной семь метров. Вдоль дороги появятся пешеходные тротуары и линии наружного освещения.

Полностью завершить работы планируется в октябре 2023 года.