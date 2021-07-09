В Челябинске на проспекте Победы продлили ограничение движения

В Челябинске продлили ограничение движения на проспекте Победы, а также прекратили движение на улице Омской. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети ограничение движения транспорта в районе дома № 151-б по проспекту Победы продлено до 20.00 26 июля, - пояснили в городской мэрии. - Подрядная организация - ООО СК «Геострой».

А также сегодня, девятого июля, прекратили движение транспорта в районе дома №6 на улице Омской. Ограничение будет действовать до 20.00 31 декабря 2021 года. Оно связано с работами по строительству многоквартирного дома с подземной парковкой.

Работы ведет ООО «Жилстрой №9».

Мэрия Челябинска попросила автомобилистов заранее планировать свой маршрут.