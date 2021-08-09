В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры

В Челябинске сегодня, девятого августа, в девять часов утра отключили светофоры на трех перекрестках улицы Труда.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, светофоры отключены до полудня в связи с работами на электросетях.

Это светофорные объекты на перекрестках Труда – остановка «Зоопарк», Труда – остановка «МФЦ», Труда – улица Северо-Крымская.