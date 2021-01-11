В Челябинске на улицу вышли необыкновенные ёлки

В Челябинске возле ледовой арены «Трактор» с 8 по 9 января прошло двенадцать новогодних представлений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего на праздник было приглашено более 2 тысяч семей, которые воспитывают детей с особенностями, а также приглашение на елку для здорового ребенка могли получить родители, у которых есть инвалидность. Дети с ОВЗ получили 2,5 тысячи подарков, которые предоставило Министерство социальных отношений.

Необыкновенные ёлки проходят в Челябинске уже в восьмой раз, однако в формате уличных гуляний мероприятие проводится впервые. Однако организаторы мероприятия и волонтёры клуба "Наше место" постарались, чтобы елка на улице была ничем не хуже ёлки в обычном формате. Были созданы фотозоны и инсталляции, рядом с которыми можно было сделать фото, для праздничного представления были приглашены актёры молодёжного драматического театра.

«Обычно ёлки проходят в декабре, в связи с ситуацией с коронавирусом они были под большим вопросом, но мы получили поддержку властей Челябинской области и в этом году проводим мероприятия на улице. Ёлки у нас получасовые – по шесть елок каждые два дня. Программа короткая, потому что уличный формат предполагает трансформацию, но все, кто не замёрз, могут находиться на площадке хоть на протяжении всех представлений. В этом году нет, конечно, мастер-классов, как это было, когда мероприятие было в холле Ледовой арены «Трактор», но есть любимые персонажи на сцене и на площадке в ростовых куклах, созданы красивые фотозоны, организована выдача подарков, так что праздник у нас состоялся», – комментирует событие исполнительный директор инклюзивного клуба «Наше место» Наталья Кузнецова.

На площадке были соблюдены все условия для комфортного и безопасного пребывания здесь детей и взрослых с ОВЗ. На площадке дежурила и скорая помощь, и ещё дополнительная бригада врачей, МЧС и милиция.

По словам организаторов, на этих елках работало около 50 волонтёров. Среди них есть волонтёры, знающие язык жестов, ведь на мероприятии могут присутствовать не только слабослышащие дети, но и слабослышащие родители. Волонтеры встречали гостей на каждой зоне: на входе, на выдаче подарков и на фотозоне. У каждого волонтёра своя мотивация участвовать в данном проекте.

"Я состою в клубе «Наше место» с прошлого года, для меня это уже вторая елка. Мне очень нравится видеть, как радуются люди на подобных мероприятиях, и я тоже испытываю положительные эмоции. Также мы освоили новые навыки, мы прошли курсы социального волонтёра, где учились общаться с людьми с ограниченными возможностями: с людьми с ограничениями слуха, зрения, с теми, которые плохо передвигаются. Также мы изучали язык жестов, - рассказала Тамара Гасанли.

Ещё одна особенность данных ёлок в том, что она инклюзивная - среди волонтёров также есть ребята с ограниченными возможностями здоровья. В качестве сурдопереводчиков выступают слабослышащие ребята. Также приглашаются люди на елку именно семьями. Могут прийти братья, сёстры, бабушки и дедушки.

"Мы с младшей сестрой Настей уже третий год ходим на подобные мероприятия. Каждый раз остаёмся очень довольны, нам всё нравится", - рассказывает родственница ребёнка с ОВЗ Ангелина Заворухина.

Ещё одна особенность ёлок 2021 - электронные билеты. Специально был разработан сайт, куда можно было загрузить все документы, подтверждающие состояние здоровья ребёнка или родителя, и на почту приходил электронный билет. Его можно было распечатать или сохранить на телефоне. У каждого билета есть уникальный QR-код, волонтёры его на выдаче подарков считывали и семья получала сладкий подарок и игрушку.