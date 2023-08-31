В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой

В Челябинске с восьми часов первого сентября до 20 часов 30 сентября закроют движение по улице Цинковой – на участке от пересечения с Комсомольским проспектом.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, данная мера вводится на период проведения работ по реконструкции участка тепловой сети на проезжей части, которые проводит ООО «Монтажник».

Городские власти просят водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты.