В Челябинске начала работу Почта Деду Мороза

В отделениях почты России, в том числе и в Челябинской области, появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.

Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов страны. В Челябинске дополнительный почтовый ящик для сбора праздничной корреспонденции размещен в центральном почтовом отделении по адресу: улица Кирова, д. 165. На табличке рядом — адрес Деда Мороза. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать точный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. Все адреса есть на почте.

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.