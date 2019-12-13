В Челябинске начали проверять продавцов пиротехники

В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники МЧС вышли в рейды по местам продаж фейерверков, петард и бенгальских огней. Они проверили сертификаты на пиротехнические изделия и напомнили покупателям о техники безопасности.

Специалисты проверили у представителей торговых точек сертификаты соответствия на пиротехническую продукцию, соблюдение требований пожарной безопасности при их хранении. Кроме того, разъяснительную работу провели и с покупателями данных товаров, им рассказали о правилах пожарной безопасности, а также раздали памятные буклеты.

«Приобретать любые пиротехнические изделия обязательно в магазинах, имеющих лицензию на право распространения данного товара. Необходимо проверить срок годности – в среднем пиротехника хранится два года, после чего становится опасной. Пиротехнический состав может сработать от удара, трения и тепловых воздействий. Поэтому не рекомендуется переносить такие игрушки в карманах», - сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

При применении пиротехнических изделий необходимо внимательно прочитать инструкцию. В ней написано, на какое расстояние вы должны отойти при взрыве. Если игрушка сразу не взорвалась, действуйте по инструкции, которую прочитаете заранее, там написано, как без опасности для окружающих утилизировать не разорвавшуюся ракету. Никогда не направляйте пиротехнику на себя или на других людей. Не поджигайте сами петарды вместо фитиля, иначе петарда может взорваться прямо в руках.

Балкон или тесный двор – совсем не подходящее место для запуска пиротехнической ракеты. Места запуска определены распорядительными документами в каждом районе.