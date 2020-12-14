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В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары

Завтра, 15 декабря, в Челябинске официально откроются елочные базары. Согласовано с властями порядка 50 точек продаж елок и пихт. А нелегальная торговля лесными красавицами уже началась.

Информация том, что ушлые предприниматели начали несанкционированную торговлю лесными красавицами, была озвучена сегодня, 14 декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Официально елочные базары откроются только завтра, но часть предпринимателей торговлю уже начала, причем на местах, не согласованных с администрацией города.

«Прощу обратить внимание на то, что новогодние базары уже появились. Места несанкционированной торговли необходимо проверять. Я обращаюсь в Сергею Миронову (прим. ред.: начальник УМВД России по городу Челябинску), чтобы полиция подключилась к проверке нелегалов», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

«Полиция Челябинска готова к этой работе», - ответил начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

Отметим, что в этом году в областном центре откроется порядка 50 точек официальной торговли елками и пихтами. В Калининском районе согласованы 12 точек, в Курчатовском - 17, в Ленинском - 16, в Металлургическом - 15, в Советском – две точки, в Тракторозаводском – пять и в Центральном тоже пять. Главы районов, которые посчитают, что на их территории торговых точек должно быть больше, могут подать дополнительную заявку в администрацию.

Все места легальной торговли оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, а также обеспечено санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора.

Напомним, за нелегальную торговлю елками и пихтами предусмотрен штраф. Для граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.