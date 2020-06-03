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В Челябинске начался второй этап опрессовки

Общество
Сегодня, 10:45
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, третьего июня, в Челябинске начинается второй этап опрессовки. Он продлится две недели. За это время специалисты проверят котельные, тепловые сети и системы теплоснабжения к новому отопительному сезону.

Второй этап опрессовки завершится по 17 июня и затронет 1251 многоквартирный дом, 625 частных домов, 68 детских садов, 68 учебных и 28 медицинских учреждений в пяти районах города.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, две недели - это максимальный срок отключения воды. В некоторые дома вода может вернуться раньше. А если произойдет какая-то авария, то позже.

Список домов, которые останутся без горячей воды:

Калининский район:

3-я Арзамасская, 28, 30;
5-го Декабря, 27, 27а, 32;
Абразивная, 46, 48, 50;
Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68;
Бр. Кашириных, 32, 54;
Героев Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а;
Герцена, 5;
Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81;
Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, 34;
Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а;
Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б;
Кудрявцева, 63;
Культуры, 55, 55а, 59;
Кыштымская, 28;
переулок Оранжерейный, 3;
Попова, 34;
Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63;
проспект Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138;
Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б;
Стартовая, 13, 15;
Сухумский переулок, 3;
Турбинная, 49, 55.

Курчатовский район:

Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37;
Вострецова, 3, 7, 22;
Жуковского, 11;
Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22;
Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в,18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, , 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б,66в,70;
Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22;
Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36А, 38, 40;
Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а;
М. Расковой, 3, 6, 17, 42;
Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75;
Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70;
переулок Островского, 6, 7, 10,10а, 12, 13;
Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18;
Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48;
Речная, 1а;
Северо-Крымская, 68;
Серафимовича, 3;
Свердловский пр.,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а; проспект Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346;
Солнечная, 17, 19, 21;
Тепличная, 1, 3, 5;
Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 16;

Ленинский район:

3 Сентября, 28;
Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36 ,66,66а,68;
Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79 а, 81;
Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13;
Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д,60, 60а, 60г,62, 62а, 64, 66;
Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80;
Дзержинского, 21, 21а, 22а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а, 96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105;
Ереванская, 32, 34, 35, 37, 38, 39,40, 42, 44, 45, 46,47, 48, 49, 51,52, 54;
Лескова, 4;
Лизы Чайкиной, 9, 9а, 11, 14, 16, 18, 19, 20;
Машиностроителей, 33, 35, 37;
Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 67а, 69а,71, 72, 73,75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118,122, 128, 130а;
Прохладная, 1, 3, 5;
Стахановцев, 108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122;
Суркова, 37, 39, 41, 43, 45;

Тракторозаводский район:

Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б, 98 3-я;
Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33;
Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125;
Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в;
Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43;
Героев Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94;
Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43;
Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72;
Крылова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19;
Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106;
Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а;

Лермонтова, 4, 10, 28;
Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53;
Мечникова, 60;
Переулок Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10;
Подольская, 38, 40, 42;
Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22;
Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
Южноуральская, 19, 21;

Центральный район:

Больничная,12;
Витебская, 1а, 1-б, 2, 2-б;
Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12 (общ.), 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а;
Воровского, 26, 26а, 30а;
Елькина, 45;
Карла Маркса, 111 (общежитие), 131 (гостиница);
К.Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а;
Кирова, 86, 110, 163, 167;
К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а;
Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а (общ.), 139б, 145 (общ. № 1), 147(общ.. № 5), 151;
Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34;
Красная, 40-а, 42, 48;
Лесопарковая, 3;
Проспект Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78(общ. № 2), 78а, 80 (общ. № 7), 80а (общ. № 6), 82а, 82б, 83а;
Площадь Ярославского, 1(гостиница);
Проспект Свердловский, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 58 а, 58-а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88;
С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79(общ. № 3), 79(общ. № 8);
Труда,156, 156в, 158, 160, 161, 162, 163, 162,165, 164, 168 (общ.),173, 175, 177, 179 (гостиница);
Цвиллинга, 28, 34, 36;
Энгельса, 23, 26 (общ.), 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81 (общ.), 83;
Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11-а (гостиница), 11в, 12б, 13 (общ.), 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а (общ.), 16, 16а, 18, 18б;
Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а;

Кроме того, в июне по отдельному графику гидравлические испытания начнутся и в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Добавим, что при проведении гидравлических испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее, жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы: 246-72-73.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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