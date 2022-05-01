01.05.2022
В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
30.04.2022
Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда»
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
30.04.2022
На дороги Челябинска вывели мотовзвод
30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
26.04.2022
На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами
25.04.2022
Ксензов: Корректировка расписания движения общественного транспорта нецелесообразна
18.04.2022
Котова потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта
12.04.2022
В Челябинске на улице Российской закроют движение трамваев
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022