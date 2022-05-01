В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок

Сегодня, первого мая, на улице Цвиллинга начинаются работы по организации павильонов и платформ на трамвайных остановках.



До 20 июля текущего года на участке от проспекта Ленина до Торговой отремонтируют 12 остановок: приведут в нормативное состояние платформы, а также установят новые остановочные комплексы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Работы будут проводится с ограничением движения. Горожан просят учитывать это при планировании поездок.