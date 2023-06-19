В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат

В Челябинске с 20 июня в рамках проекта «Дорожный рывок» начинается ремонт Свердловского проспекта на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. На данном участке до 20 августа будет введено ограничение движения.

Отметим, ремонт этого участка Свердловского проспекта будет осуществляться за счет дотации из областного бюджета, выделенной главой региона Алексеем Текслером в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске».

Начало ремонта Свердловского проспекта анонсировал председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 19 июня, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, в областном центре в рамках проекта «Дорожный рывок» работы на прошлой неделе продолжались на девяти объектах строительства, реконструкции и ремонта.

«Все работы идут в графике, проблемных вопросов нет», - отметил Андрей Ксензов. – Что касается ремонта улично-дорожной сети, работы велись на 17 объектах, на пяти из них – уже завершены».

По его словам, ремонт участка улицы Братьев Кашириных от улицы Кирова до Российской с выходом на Труда выполнен на 90 процентов – здесь осталось лишь нанести разметку.

Проведены торги на заключение контрактов на дополнительные работы: ремонт автодорог по улице Героя России Молодова, по улице 32-й годовщины Октября – от улицы 50-летия ВЛКСМ до Хлебозаводской.

Также Андрей Ксензов сообщил, что на текущей неделе будут заключаться контракты на ремонт участков дорог на улицах Демидовская, Верстовая, Яблочкина, Производственная и Загородная.

Кроме того, дополнительно объявлен аукцион на ремонт двух участков дорог. Это улица Крылова (участок от улицы Героев Танкограда до Горького) и разворотная петля под путепроводом по Свердловскому проспекту через реку Миасс.

Андрей Ксензов также доложил, что в управление муниципальных закупок Челябинска направлены две заявки на проведение конкурсных процедур еще по двум участкам городских дорог – по улицам Тимирязева и Игнатия Вандышева.

«Итого на сегодняшний день в работе находится 37 объектов, это более 850 тысяч квадратных метров», - резюмировал чиновник.