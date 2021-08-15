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14.08.2021

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15.08.2021 11:46

В Челябинске наградили председателя федерации бокса

Законодательное собрание региона присудило премию председателю федерации бокса Челябинска Сергею Козловцеву за заслуги в сфере физической культуры и спорта. Награждение было приурочено ко Дню физкультурника, который отмечался в России вчера, 14-го августа.

Сергей Козловцев возглавляет федерацию бокса уже более десяти лет и внес значительный вклад в популяризацию бокса в областном центре.

За это время бокс в Челябинске вышел на принципиально новый уровень: проведение международных соревнований, поддержка не только действующих спортсменов, но и ветеранов бокса, организация и участие в социальных мероприятиях.

Автор: Инна Шемаева
Федерация спорта Челябинска
Сергей Козловцев
Заксобрание Челябинской области
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14.08.2021

Индустриальный парк ПАО «ММК» отметил первую пятилетку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Еткульском районе (Челябинская область) на озере Боровушка сегодня, 14 августа, открылась эколо
14.08.2021

В Еткульском районе на озере Боровушка открылась экологическая тропа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городском парке имени Пушкина Челябинска (Советский район) установили современный модульный общ
14.08.2021

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В челябинском горсаду имени Пушкина установили модный и бесплатный общественный туалет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Семилетняя Салия очень скучала по маме. Прошло уже почти четыре года, как её не стало, но малышка
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
14.08.2021

«Мамачка, забири миня дамой!»
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14.08.2021

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Информационное агентство
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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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15.08.2021 11:46

В Челябинске наградили председателя федерации бокса

14.08.2021 17:34

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