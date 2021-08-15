В Челябинске наградили председателя федерации бокса

Законодательное собрание региона присудило премию председателю федерации бокса Челябинска Сергею Козловцеву за заслуги в сфере физической культуры и спорта. Награждение было приурочено ко Дню физкультурника, который отмечался в России вчера, 14-го августа.

Сергей Козловцев возглавляет федерацию бокса уже более десяти лет и внес значительный вклад в популяризацию бокса в областном центре.

За это время бокс в Челябинске вышел на принципиально новый уровень: проведение международных соревнований, поддержка не только действующих спортсменов, но и ветеранов бокса, организация и участие в социальных мероприятиях.