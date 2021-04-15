В Челябинске накануне Первомая прозвучат песни в честь человека труда

В субботу, 17 апреля, в Челябинске состоится конкурс Рабочей песни. Учредитель и организатор мероприятия - Федерация профсоюзов области.

На музыкальное состязание съедутся представители трудовых коллективов со всей области. Авторские песни и музыку, а также известные песни в рамках тем конкурса исполнят работники образования и здравоохранения, культуры, горно-металлургического комплекса, оборонного, железной дороги, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, агропромышленного комплекса, организаций госучреждений и общественного обслуживания.

Всего запланировано выступление 74 творческих коллективов в пяти номинациях: хор, ансамбль, дуэт, соло и профи по темам «Трудовая профессия», «Боевой профсоюз», «Трудовой город, трудовой край», «Мое предприятие».

Профессиональное жюри будет оценивать исполнительское мастерство участников, вокальные данные и актуальность темы.

Задачи конкурса – пропаганда авторской песни о Человеке труда, выявление талантливых авторов и исполнителей, повышение имиджа профсоюзов.

Победители конкурса будут отмечены денежными призами и получат возможность представлять Челябинскую области на Открытом Уральском конкурсе Рабочей песни, который пройдет в Екатеринбурге в октябре 2021 года.

Исполнители лучших творческих номеров примут участие в Первомайском концерте. Он состоится первого мая в парке имени Гагарина.

Конкурс Рабочей песни состоится в субботу, 17 апреля, в 11.00 часов по адресу: Челябинск, улица Свободы, 155.