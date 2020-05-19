ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске наработали успешный опыт «дистанта» для детей с особыми возможностями здоровья

Фото: 
Челябинская областная организация помощи детям «Открытое сердце»
Общество
Сегодня, 15:02

В Челябинске подвели итоги месяца «дистанта» для школьников с ОВЗ. 

Успешную практику наработали специалисты региональной инновационной площадки - ресурсного класса, работа которого стала возможной благодаря партнерскому взаимодействию регионального министерства образования и науки и челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце».

В формате дистанционного обучения за месяц работы для особых первоклассников общеобразовательной школы №109 Челябинска провели 296 занятий по русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, изобразительного творчеству, при этом половина занятий носила коррекционно-развивающий характер. В результате дети стали лучше считать, писать, разговаривать.

«Педагоги хорошо изучили психологические особенности ребят и их хобби, именно это позволило сделать процесс дистанционного обучения эффективным. Главный принцип, по которому построено обучение - индивидуальный подход. Отдельная работа велась по сохранению мотивации ребенка в диалоге с семьей и специальным психологом», - рассказала куратор проекта, председатель Челябинской общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Чтобы научить работать педагогов со сложной категорией детей в рамках запуска площадки велось их обучение педагогов технологиям прикладного анализа поведения, были обеспечены регулярные супервизии «Центра проблем аутизма». Финансовую поддержку этой работы оказал фонд президентских грантов.

В процессе дистанта все материалы уроков ежедневно готовились индивидуально для каждого ребенка и по каждому предмету. При этом обучение строилось через интересы каждого ребенка с использованием технологий анимированных презентаций. 

Так, первокласснику Леве улучшить навыки чтения помогли презентации с его фотографиями по теме поварского искусства, а увлечь чистописанием Машу с лидерскими качествами помогло включение соревновательного момента с подключением родителей девочки. За правильные ответы и сотрудничество с педагогами дети получали поощрение в виде появляющихся на экране любимых героев мультфильмов.

В процессе дистанта независимую оценку процессу обучения дали специалисты «Центра проблем аутизма». Они подключалась к занятиям детей через систему «Zoom», смотрели, как организованы процесс обучения и взаимодействие с родителями и вместе с челябинскими коллегами давала оперативные консультации, как учить родителей быть эффективными в процессе обучения ребенка.

«Очень важно в процессе обучения особого ученика действовать без эмоций. Когда мы говорим об обучении особого ребенка это важно, потому что любая эмоция закрепляет поведение ребенка. При этом от настроя тандема педагог-родителель зависит успех обучения. Поэтому обучению родителей детей с особыми образовательными потребностями стоит уделять отдельное внимание, что мы и делаем в процессе реализации проекта», - сообщила супервизор проекта, эксперт «Центра проблем аутизма» Надежда Бурлака.

Отметим, что в марте этого года опыт реализации проекта «Ресурсный класс в общеобразовательной школе города Челябинска получил положительную оценку, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о тиражировании этой практики через создание регионального центра инклюзивного образования.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 13:25
В Челябинской области по 10 тысяч рублей выплатят на 500 тысяч детей
Сегодня, 13:09
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Сегодня, 12:36
В Челябинской области реконструируют 44 километров трассы М-5 «Урал»
Сегодня, 12:16
Южноуральцам, погасившим долги за тепло до 31 мая, простят пени
Сегодня, 11:48
ОНФ призывает российских журналистов вместе добиваться мер господдержки во время пандемии
Сегодня, 11:32
В Златоусте зарегистрирован новый случай смерти пациента с коронавирусом
Сегодня, 11:10
В Челябинской области суточный прирост заболевших пошел на спад
Сегодня, 10:47
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Сегодня, 10:31
Работники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 29 мая
Вчера, 18:54
В Челябинск прибыл третий борт с вахтовиками из Якутии
Общество
Сегодня, 15:26
Когда откроются детские лагеря в Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 11:51
Подход будет изменен
Деревья на проспекте Ленина погибли потому, что их «закатали» в асфальт
Новости
Сегодня, 16:24
Общество
«Ингосстрах» принимает заявления от челябинцев, пострадавших в результате коммунальной аварии
Сегодня, 15:27
Федерация
В России могут отменить санкции коммунальщикам за некачественные ЖКУ
Сегодня, 14:54
Общество
Системы цифровой аналитики внедряет на Урале компания «Интерсвязь»
Сегодня, 14:16
Происшествия
В Ашинском районе спасатели пятый день ищут пропавшего мужчину
Сегодня, 14:13
Федерация
Россиянам разрешат платить за вывоз мусора только по месту проживания
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 16:24
Общество
«Ингосстрах» принимает заявления от челябинцев, пострадавших в результате коммунальной аварии
Сегодня, 14:54
Общество
Системы цифровой аналитики внедряет на Урале компания «Интерсвязь»
Сегодня, 13:09
Общество
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Сегодня, 12:36
Общество
В Челябинской области реконструируют 44 километров трассы М-5 «Урал»
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика