В Челябинске наработали успешный опыт «дистанта» для детей с особыми возможностями здоровья

В Челябинске подвели итоги месяца «дистанта» для школьников с ОВЗ.

Успешную практику наработали специалисты региональной инновационной площадки - ресурсного класса, работа которого стала возможной благодаря партнерскому взаимодействию регионального министерства образования и науки и челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце».

В формате дистанционного обучения за месяц работы для особых первоклассников общеобразовательной школы №109 Челябинска провели 296 занятий по русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, изобразительного творчеству, при этом половина занятий носила коррекционно-развивающий характер. В результате дети стали лучше считать, писать, разговаривать.

«Педагоги хорошо изучили психологические особенности ребят и их хобби, именно это позволило сделать процесс дистанционного обучения эффективным. Главный принцип, по которому построено обучение - индивидуальный подход. Отдельная работа велась по сохранению мотивации ребенка в диалоге с семьей и специальным психологом», - рассказала куратор проекта, председатель Челябинской общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Чтобы научить работать педагогов со сложной категорией детей в рамках запуска площадки велось их обучение педагогов технологиям прикладного анализа поведения, были обеспечены регулярные супервизии «Центра проблем аутизма». Финансовую поддержку этой работы оказал фонд президентских грантов.

В процессе дистанта все материалы уроков ежедневно готовились индивидуально для каждого ребенка и по каждому предмету. При этом обучение строилось через интересы каждого ребенка с использованием технологий анимированных презентаций.

Так, первокласснику Леве улучшить навыки чтения помогли презентации с его фотографиями по теме поварского искусства, а увлечь чистописанием Машу с лидерскими качествами помогло включение соревновательного момента с подключением родителей девочки. За правильные ответы и сотрудничество с педагогами дети получали поощрение в виде появляющихся на экране любимых героев мультфильмов.

В процессе дистанта независимую оценку процессу обучения дали специалисты «Центра проблем аутизма». Они подключалась к занятиям детей через систему «Zoom», смотрели, как организованы процесс обучения и взаимодействие с родителями и вместе с челябинскими коллегами давала оперативные консультации, как учить родителей быть эффективными в процессе обучения ребенка.

«Очень важно в процессе обучения особого ученика действовать без эмоций. Когда мы говорим об обучении особого ребенка это важно, потому что любая эмоция закрепляет поведение ребенка. При этом от настроя тандема педагог-родителель зависит успех обучения. Поэтому обучению родителей детей с особыми образовательными потребностями стоит уделять отдельное внимание, что мы и делаем в процессе реализации проекта», - сообщила супервизор проекта, эксперт «Центра проблем аутизма» Надежда Бурлака.

Отметим, что в марте этого года опыт реализации проекта «Ресурсный класс в общеобразовательной школе города Челябинска получил положительную оценку, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о тиражировании этой практики через создание регионального центра инклюзивного образования.