В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года

В Челябинске назвали авторов проектов будущего благоустройства общественных пространств.

Победителей, которые до конца лета разработают концепции преображения пешеходных зон и скверов южноуральской столицы, определило в ходе конкурса на проектирование городских территорий Агентство инновационного и инвестиционного развития. Общественные пространства будут благоустраиваться в 2022-м году.

Как сообщает управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, студия ландшафтного дизайна «Газоны Урала» разработает проекты благоустройства сквера перед дворцом культуры «Станкомаш» и территорию между домами №23 и 29 по улице Трудовой в Металлургическом районе.

Проектное бюро «Мысли» Петра Стебельского разработает проекты пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту (от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова), пешеходной зоны по улице Свободы (от Тимирязева до Привокзальной) и сквера вдоль улицы Бажова в Тракторозаводском районе.

Проектная компания «ЛК-Строй» разработает рабочую документацию для парка на Университетской набережной.

Напомним, данные общественные пространства будут преображаться в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».