В Челябинске названа дата начала судебного процесса по делу Томинского ГОКа

Процесс по делу Томинского ГОКа в Советском районном суде Челябинска стартует в середине октября.

Предварительное заседание по иску экоактивистов в отношении регионального Роспотребнадзора и областного Центра гигиены и эпидемиологии состоится в 10 часов 15-го октября. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила консультант Советского районного суда Дарья Белюшина.

Напомним, истцами являются представители региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг», которые требуют признать экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения в отношении проектной документации Томинского ГОКа недействительными.

Экоактивисты заявляют, что документация горно-обогатительного комбината «Томинский» была разработана без учета назначения объекта строительства, количества предполагаемой к потреблению питьевой воды в Челябинске, что является нарушением прав и интересов неограниченного круга лиц.

Сегодня, 21-го августа, была проведена подготовка административного дела к судебному разбирательству и принято решение о назначении дела к слушанию по существу.