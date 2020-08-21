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В Челябинске названа дата начала судебного процесса по делу Томинского ГОКа

Общество
Сегодня, 14:29
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Автор: 
Евгения Александрова

Процесс по делу Томинского ГОКа в Советском районном суде Челябинска стартует в середине октября.

Предварительное заседание по иску экоактивистов в отношении регионального Роспотребнадзора и областного Центра гигиены и эпидемиологии состоится в 10 часов 15-го октября. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила консультант Советского районного суда Дарья Белюшина.

Напомним, истцами являются представители региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг», которые требуют признать экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения в отношении проектной документации Томинского ГОКа недействительными.

Экоактивисты заявляют, что документация горно-обогатительного комбината «Томинский» была разработана без учета назначения объекта строительства, количества предполагаемой к потреблению питьевой воды в Челябинске, что является нарушением прав и интересов неограниченного круга лиц.

Сегодня, 21-го августа, была проведена подготовка административного дела к судебному разбирательству и принято решение о назначении дела к слушанию по существу.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Томинский ГОК
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