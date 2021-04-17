Совместный усилия дают быстрый результат

В Челябинске незаконный павильон на Тополиной аллее демонтировали менее чем за сутки

В Челябинске менее чем за сутки демонтирован павильон микрорайоне «Тополиная аллея», на незаконную установку которого пожаловались жители.

Напомним, в пятницу, 16-го апреля городским властям поступило несколько десятков жалоб о незаконном павильоне на пересечении улиц 250 лет Челябинску и Академика Королева поступило. Кисок появился на участке, переданном Комитету дорожного хозяйства.

Согласно нового Порядка демонтажа, предусматривается оперативный снос незаконных объектов – в течение двух дней. В этот же день глава города Наталья Котова дала поручение о демонтаже.

На место выехала соответствующая служба и сразу приступила к работе. Но, в связи с высокой сложностью демонтажа, нестационарными размерами, работы были приостановлены в районе 22 часов, сообщает мэрия.

Было решено привлечь к работе тяжелую технику и один из застройщиков вызвался помочь. В субботу, 17 апреля, рано утром на место выехал вице-мэр по строительству Владимир Шамне. В это же время прибыл и владелец объекта, который выразил готовность демонтировать объект собственными силами, что и было сделано под контролем службы демонтажа.

«Правоохранительными органами совместно с представителями муниципалитета составлен акт о добровольном демонтаже объекта, - сообщили в городской администрации. - Зафиксированы все данные владельца, составлен протокол о нарушении благоустройства территории и повреждении берёз».

Павильон в сопровождении полиции и службы демонтажа был транспортирован к месту хранения, чтобы не допустить повторной установки объекта на территории города вне установленного порядка.

«Демонтаж этого объекта стал ярким примером того, как объединив усилия жителей, властей, полиции и застройщиков, можно вести оперативную и результативную работу по борьбе с незаконными объектами», - подчеркнули в мэрии.

ФОТО: Администрация Челябинска