В Челябинске новую дорогу в микрорайоне «Парковый» откроют в этом году

В Челябинске в этом году откроют новую дорогу по улице Александра Шмакова в микрорайоне «Парковый» , которая строится на участке от Краснопольского проспекта до улицы Молодежной.

Работы планируется закончить до конца октября. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, здесь появится не только новая дорога, но и широкие тротуары, газоны, наружное освещение.

Что важно, к первому сентября для безопасности школьников и всех жителей микрорайона вообще подходы со всех сторон жилой застройки обустроят пешеходными переходами. Также вдоль дороги на Шмакова высадят свыше двухсот крупномерных деревьев и столько же кустарников.

Часть дороги сделали раньше (обустроили только нижний слой покрытия). Тротуаров и освещения здесь не было. В этом году благодаря проведению торгов образовалась экономия, и глава Челябинска Наталья Котова приняла решение завершить данный объект уже с полным циклом благоустройства, что тем более актуально в связи с предстоящим открытием (в этом году) крупного образовательного центра №5.

В настоящее время на улице Шмакова уже закончена часть тротуаров, в скором времени подрядчик - ООО ДСК «Южный Урал» - начнет снос зеленых насаждений, попадающих в створ дороги (93 берез, 34 осин, 17 сухостоев, 11 кустарников и 225 квадратных метров ивняка).

Разрешение, предусматривающее компенсационную высадку на той же улице, уже получено. Вдоль дороги высадят колючие ели, черемуху, рябину, яблони, ясень, клены, а также кустарники, в том числе кизильник, сирень венгерскую, розы и боярышник.

Проектом предусмотрена высадка на улице Александра Шмакова 220 крупномерных деревьев и 208 кустарников.

Общая стоимость работ по контракту составляет 57,7 миллиона рублей. Сюда включено строительство дорожного покрытия длиной 866 метров, шириной от 16-ти до 23-х метров. Проезжая часть будет состоять из четырех полос. Ширина тротуаров составляет на разных участках от пяти до девяти метров.

Вдоль улицы оборудуют почти восемь тысяч квадратных метров газонов, установят скамейки, урны и оборудуют остановочные комплексы.