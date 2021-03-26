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В Челябинске обвиняемый в жестокой расправе над 22-летней девушкой сам сдался полиции

В Челябинске обвиняемый в жестокой расправе над 22-летней Анастасией Александр Рудов пришел в полицию с повинной. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

«Пришел сам в полицию. Его задержали, предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - прокомментировал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. - Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей, пока на два месяца».

Напомним, 22-летняя Анастасия получила ножевые ранения в ночь с четвертого на пятое февраля этого года. О трагедии на своей странице в «ВКонтакте» рассказала ее мама, которая обнародовала данные подозреваемого и его снимки.

Девушка боролась за жизнь несколько дней. Восьмого февраля ее не стало.

В СК возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Фото: vk.com, Ирина Иванова