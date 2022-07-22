В Челябинске объявлены торги на строительство улицы Агалакова

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги на выполнение работ по строительству новой дороги по улице Агалакова в Ленинском районе.

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 483,4 миллиона рублей. Исполнителю предстоит построить новую проезжую часть, тротуары, обустроить сети освещения и ливневой канализации, установить остановки общественного транспорта.

Работы начнутся уже в этом году, завершение строительства по контракту предусмотрено в конце 2023 года.