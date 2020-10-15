В Челябинске ограничат движение на десяти улицах в связи с дорожными работами
В Челябинске сегодня, 15-го октября, будет ограничено движение транспорта на участках десяти улиц, где продолжаются дорожные работы.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на Барбюса будет вестись устройство асфальтобетонного покрытия, установка тактильной плитки на переходах, подъем колодцев на проезжей части.
На Мира подрядчик займется установкой поребрика и устройством асфальтобетонного покрытия на тротуаре.
На улице 60 лет октября сегодня запланирован демонтаж/монтаж бортового камня, фрезерование проезжей части.
На Жукова дорожные рабочие будут наносить на проезжей части разметку и устанавливать искусственные неровности.
На улице Овчинникова сегодня продолжится устройство асфальтобетонного покрытия.
На Кулибина будет производиться замена бортового камня, фрезерование проезжей части.
На улице Первой Пятилетки подрядчик займется фрезерованием проезжей части.
На Косарева, Островского и Индивидуальной на четверг запланировано устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре.
Челябинские власти отмечают, что график и виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
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