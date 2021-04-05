В Челябинске ограничили движение из-за провала на дороге

В Челябинске закрыли движение по одной полосе дороги на улице Куйбышева. Причиной стал провалившийся асфальт на парковке.

«В районе улицы Куйбышева, 7 произошел провал коллектора на территории, прилегающей к проезжей части (собственник инженерных сетей - МУП «ПОВВ»)», - прокомментировали в администрации Челябинска.

Комитет дорожного хозяйства ограничил движение по одной полосе. Так как есть вероятность того, что разрушения могут быть больше.

В МУП ПОВВ агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что готовят официальный комментарий по разрушенному участку.