В Челябинске определили места запуска фейерверков

Власти Челябинска определились с местами запуска фейерверков. Список опубликовала администрация города.

В Калининском районе Челябинска запустить фейерверк можно в районе перекрестка улицы Университетской Набережной и Молодогвардейцев, а также на набережной реки Миасс в границах от улицы Новомеханической до дома №6-А по улице Российской.

Кроме того, запустить новогодний салют можно будет рядом с пешеходным мостом в поселке Мелькомбинат - 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по улице Университетской Набережной) и на набережной реки Миасс возле дома №78 по улицы Кирова.

В Курчатовском районе запуск фейерверков разрешен возле торгового комплекса КС, который расположен по улице Черкасской, дом № 15.

В Ленинском районе запускать фейерверки можно будет по следующим адресам: пункт Береговой, улица Ямпольская 1-я и на улице Новороссийская, юго-западнее дома №97.

В Советском районе определено только одно место для запуска петард - тупик переулка Большого.

В Тракторозаводском районе расцветить небо можно будет возле дома №2 по переулку Мамина и южнее СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохрякова.

В Центральном районе запускать фейерверки можно напротив ТРК «Мегаполис» и на берегу Шершневского водохранилища.

За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Если при использовании пиротехнических игрушек будет причинен значительный вред здоровью или имуществу окружающих, нарушителям может грозить и уголовная ответственность. В случае совершения данного правонарушения подростком младше 14-ти лет к административной ответственности привлекут родителей.

Челябинцам, решившим порадовать себя и близких салютом, нужно знать, что реализация петард и фейерверков разрешена только в специализированных магазинах.

«Сертификат соответствия» должен быть у каждого продавца, в этом документе указывают код выбранного фейерверка и класс его опасности. Продавец должен по требованию покупателя предъявить сертификат качества, гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу пиротехники.

При покупке пиротехники нужно обязательно посмотреть на срок годности изделия – просроченные могут не сработать или привести к серьезным травмам.