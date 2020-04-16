В Челябинске остановку общественного транспорта хотят вернуть ко входу на ж/д вокзал
Челябинские власти рассматривают возможность возврата остановки общественного транспорта прямо у входа в здание железнодорожного вокзала.
Об этом сообщил на своей страничке в Телеграм заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.
Он напомнил, что раньше на ж/д вокзале в южноуральской столице так и было, правда давным-давно.
Сегодня общественный транспорт высаживает пассажиров в 70-ти метрах от здания вокзала. Чтобы добраться до входа в здание, людям приходится обходить автомобильную парковку.
"Сейчас с коллегами обсуждаем возможность возврата остановок обратно - для создания удобного ТПУ (транспортно-пересадочный узел). Естественно, с приоритетным подъездом к остановкам по выделенкам", - рассказал Александр Егоров.
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