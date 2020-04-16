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В Челябинске остановку общественного транспорта хотят вернуть ко входу на ж/д вокзал

Общество
Вчера, 20:50
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти рассматривают возможность возврата остановки общественного транспорта прямо у входа в здание железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил на своей страничке в Телеграм заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Он напомнил, что раньше на ж/д вокзале в южноуральской столице так и было, правда давным-давно.

Сегодня общественный транспорт высаживает пассажиров в 70-ти метрах от здания вокзала. Чтобы добраться до входа в здание, людям приходится обходить автомобильную парковку.

"Сейчас с коллегами обсуждаем возможность возврата остановок обратно - для создания удобного ТПУ (транспортно-пересадочный узел). Естественно, с приоритетным подъездом к остановкам по выделенкам", - рассказал Александр Егоров.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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