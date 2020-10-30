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В Челябинске остановлен незаконный захват управляющей компанией «Парк Сервис» 35 домов

Общество
Сегодня, 10:36
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В Челябинске в микрорайоне Парковый удалось выявить и доказать незаконные действия со стороны управляющей компании ООО «Парк-Сервис», пытавшейся захватить под собственное управление 41 многоквартирный дом, обслуживанием которых много лет занимается УК «ЮУ КЖСИ».

В октябре в Госжилинспекцию Челябинской области массово поступили протоколы общих собраний собственников, якобы принявших решение сменить действующую УК «ЮУ КЖСИ» на ООО «Парк-Сервис». Проверка контролирующего органа показала несоответствие подписей, указанных в протоколе жильцов.

Как сообщила первый заместитель начальника ГУ Госжилинспекции региона Элла Никитина, 14 октября были получены обращения двух собственников квартир в домах по улице Скульптора Головницкого, 20-А и 32.

«Граждане, оформленные в протоколах как председатель и инициатор общего собрания, сообщили, что не принимали участия в указанных собраниях, оригинал протокола не подписывали. Согласно ГК РФ, решение о переходе дома в управление ООО «Парк-Сервис» признано ничтожным, так как противоречит основам правопорядка. Компании отказано во внесении изменений в реестр», - отметила Элла Никитина.

По словам директора УК «ЮУ КЖСИ» Александра Витальева, в инспекцию и прокуратуру были приглашены собственники уже 35-ти многоквартирных домов, и в каждом протоколе общего собрания были обнаружены поддельные подписи. Более того, люди узнавали среди фамилий подписантов своих умерших родственников.

«Мы также ждем отмены этих протоколов. Дома продолжают обслуживаться нашей управляющей компанией», - сообщил Александр Витальев.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь АО «ЮУ КЖСИ» Юлия Попова, по оставшимся шести домам будут повторно инициированы собрания, в том числе по адресу Краснопольский проспект, 3-Г, где группа лиц пытается оспорить протокол полугодичной давности, после которого дом перешел от «Парк-Сервиса» к УК «ЮУ КЖСИ».

Третьей стороной, почему-то лишенной голоса, в этом ситуации оказались жители.

«Была шокирована, когда узнала о том, что мы как собственники дома проголосовали за управляющую компанию «Парк-Сервис». Более того, мой сосед - инициатор собрания. Конечно, написала письмо в Госжилинспекцию. Ответ тоже получила. По результатам рассмотрения мое заявление отправлено в УМВД, а «Парк-Сервису» отказано», - рассказала Анна, жительница дома по Краснопольскому проспекту, 25.

«На самом деле это вопиющий факт «отжимания» домов. Собственникам нашего дома повезло, что у нас есть инициативная группа. Мы достаточно оперативно обратились в ГЖИ и получили ответы. Но в некоторых домах, насколько мне известно, нет даже понимания, кто выступал инициаторами собрания. Либо их вообще не существует, либо они очень хорошо скрываются», - сообщил Сергей, собственник квартиры по улице Бейвеля, 46.

По словам Юлии Поповой, история с ООО «Парк-Сервис» длится не первый год. И, к сожалению, компания продолжает использовать нечестные и незаконные методы. При этом не учитывается единственно законное мнение жильцов, которые не хотят переходить под новое управление, разбираться с двойными квитанциями. Более того, такая ситуация ставит под угрозу стабильность содержания жилфонда.

 

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