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В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»

В Челябинском центре искусств 19 апреля откроется выставка «Урала седого геройские дети». Челябинцы смогут познакомиться с подробностями истории создания уральского танкового корпуса и его боевом пути.

Экспозиция выставки посвящена 80-летию создания уральского добровольческого танкового корпуса. Корпус был сформирован по инициативе жителей Урала и на их собранные средства. Уральские рабочие построили сверх плана более 200 танков и сами сели за рычаги управления.

Уже 27 июля 1943 года наши добровольцы приняли боевое крещение в одной из самых масштабных танковых битв - Бориловском танковом сражении на Орловской земле. Добровольцы с честью выполнили приказ командования и наказ жителей Урала. Именно там немцы присвоили им почетное название: «Танковая дивизия черных ножей».  Корпус победоносно прошел от Орла до Берлина. А закончил войну 9 мая 1945 года, освободив Прагу.

На открытии у посетителей будет возможность пообщаться с профессором Орловского университета Егором Егоровичем Щекотихиным - автором книги «Танкисты Урала в битве за Орел», подарочный тираж которой в ближайшее время прибудет в Челябинск.

Открытие выставки «Урала седого геройские дети» состоится 19 апреля в 16.00 в Челябинском центре искусств (ул. Сони Кривой д.30). Экспозиция будет работать до 14 мая, вход свободный.

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14.04.2023 18:49

Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске

14.04.2023 18:33

По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело

14.04.2023 18:08

В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

14.04.2023 17:48

В выходные в Челябинской области местами дождь со снегом, порывистый ветер

14.04.2023 17:17

Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней

14.04.2023 16:46

Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России

14.04.2023 16:37

Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее

14.04.2023 16:30

Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске

14.04.2023 16:11

В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка

14.04.2023 15:35

Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте

14.04.2023 15:27

В Челябинске покажут «Личное» современное искусство