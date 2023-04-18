18.04.2023
Челябинская «Гроза» в Доме Островского поразила не только москвичей
18.04.2023
Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей
18.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
18.04.2023
Студенты смогут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной
18.04.2023
В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»
18.04.2023
Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта
В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»
17.04.2023
В Челябинске начинаются репетиции парада Победы
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
26.01.2023
Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023