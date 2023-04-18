В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»

В Челябинском центре искусств 19 апреля откроется выставка «Урала седого геройские дети». Челябинцы смогут познакомиться с подробностями истории создания уральского танкового корпуса и его боевом пути.

Экспозиция выставки посвящена 80-летию создания уральского добровольческого танкового корпуса. Корпус был сформирован по инициативе жителей Урала и на их собранные средства. Уральские рабочие построили сверх плана более 200 танков и сами сели за рычаги управления.

Уже 27 июля 1943 года наши добровольцы приняли боевое крещение в одной из самых масштабных танковых битв - Бориловском танковом сражении на Орловской земле. Добровольцы с честью выполнили приказ командования и наказ жителей Урала. Именно там немцы присвоили им почетное название: «Танковая дивизия черных ножей». Корпус победоносно прошел от Орла до Берлина. А закончил войну 9 мая 1945 года, освободив Прагу.

На открытии у посетителей будет возможность пообщаться с профессором Орловского университета Егором Егоровичем Щекотихиным - автором книги «Танкисты Урала в битве за Орел», подарочный тираж которой в ближайшее время прибудет в Челябинск.

Открытие выставки «Урала седого геройские дети» состоится 19 апреля в 16.00 в Челябинском центре искусств (ул. Сони Кривой д.30). Экспозиция будет работать до 14 мая, вход свободный.