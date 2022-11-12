В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам

В конце ноября в Челябинске откроют первый на Южном Урале кабинет бесплатной психологической помощи для пациентов областного клинического центра онкологии и ядерной медицины и для их родственников. Проект ЧОКЦОиЯМ и АНО «Жить дальше» поддержал губернатор Алексей Текслер. Подобного альянса нет в соседних регионах, сообщает минздрав.

В августе 2022 года на реализацию проекта АНО «Жить Дальше» получила грант от Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала при софинансировании Фонда президентских грантов.

Проект решает проблему отсутствия доступной и системной психологической поддержки для онкопациентов и членов их семей в Челябинской области.

«Мы очень рады, что именно в нашем центре появляется такой важный и нужный для пациентов кабинет помощи. На Южном Урале нет подобных кабинетов при государственных учреждениях», – отметил главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.

Кабинет будет работать с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. В течение этого времени онкопсихологи будут проводить 40-минутные консультации. Такой формат работы позволит системно и непрерывно оказывать первичную психологическую помощь.

«Благодаря запуску проекта у врачей онкоцентра появляется возможность направлять пациентов за психологической помощью напрямую – практически в соседний кабинет», - рассказала директор АНО «Жить дальше» Александра Симонова. По ее словам, психологическая поддержка позволит изменить к лучшему психическое и физическое состояние онкобольных и их родственников.