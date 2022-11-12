12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
12.11.2022
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам
14.10.2022
В Челябинском онкоцентре сегодня вынуждены были отменить плановую госпитализацию
06.06.2018
Челябинские онкологи научились удалять опухоли легкого через небольшой разрез
12.01.2018
Врачи челябинского онкодиспансера получили 120 благодарственных писем от пациентов
07.09.2017
В Челябинске завершено строительство нового здания онкополиклиники
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022