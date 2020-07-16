В Челябинске открыли набор в бесплатную онлайн-школу программирования

Проект «Точка Кипения» запускает онлайн-школу интерактивного программирования Python. Заявки на участие принимаются до 19 июля включительно. Занятия ведёт тренер сборной России по спортивной робототехнике Дмитрий Савинков.

Курс изучения языка Python предназначен для подростков и взрослых – новичков в области программирования. Участники смогут бесплатно изучить язык программирования, получить опыт разработки программных приложений и решения алгоритмических задач.

Занятия проходят с 21 июля по 27 августа в мини-группах по 6–7 человек. Встречи будут проходить в Zoom 2 раза в неделю во вторник и четверг с 15:00 до 16:00 (1я группа) и с 16:00 до 17:00 (2я группа).

Python – это высокоуровневый язык программирования, который используется в IT-сфере, например, в машинном обучении, при разработке приложений, анализе и визуализации данных. По данным hh.ru заработная плата специалистов со знанием и опытом работы с Python в Челябинске доходит до 200 тысяч рублей.

Образовательный партнёр курса – Клуб робототехники и программирования «RoboSportClub», который готовит призёров и победителей регионального и всероссийского уровней.

Регистрация и программа курса доступны по ссылке.