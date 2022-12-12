12.12.2022
В Челябинске открылись елочные базары
12.12.2022
За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске
12.12.2022
Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области
12.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость
12.12.2022
Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина
11.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)
В Челябинске открылись елочные базары
12.12.2022
За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске
09.12.2022
Челябинцам предлагают выбрать инициативные проекты нового года
07.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
06.12.2022
В Челябинске снесены ларьки-нелегалы
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022