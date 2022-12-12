В Челябинске открылись елочные базары

В Челябинске будет организовано 101 место для продажи главного атрибута Нового года. Елочные базары открылись сегодня, 12 декабря.

Об этом сообщил на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Сформирован список территорий для продаж елок и елочных букетов. Это 101 место. Елочные базары будут работать с 12 по 15 декабря», - сказал Постнов.

Все места легальной торговли должны быть оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, кроме того необходимо организовать санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора.

За несанкционированную торговлю предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей.