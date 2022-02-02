В Челябинске открыта «горячая линия» по вопросам надомного обслуживания горожан пожилого возраста

На базе комплексных центров социального обслуживания населения Челябинска организована работа «горячей линии» для горожан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении социальных услуг на дому, в том числе в случае, если родственники, осуществляющие ранее за ними уход, были госпитализированы в связи с заболеванием.

«Горячая линия» будет работать с половины девятого утра до четырех часов вечера.

Телефоны:



- 791 07 22 - КЦСОН по Калининскому району;

- 225 23 51 – КЦСОН по Курчатовскому району;

- 256 36 46 – КЦСОН по Ленинскому району;

- 735 69 36 – КЦСОН по Металлургическому району;

- 261 85 78 – КЦСОН по Советскому району;

- 775 49 54 – КЦСОН по Тракторозаводскому району;

- 265 66 01 – КЦСОН по Центральному району.