В Челябинске отремонтируют дорогу по улице 2-я Павелецкая

В Челябинске в этом году отремонтируют автомобильную дорогу по улице 2-я Павелецкая от Лазурной до конечной остановки трамвая «ЦХП».

Начальная цена аукциона составляет 107 миллионов 868 тысяч 165,12 рубля. Прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта ведется в период с 25 мая до второго июня. Победитель аукциона должен будет выполнить ремонтные работы в срок до 20 августа.

Объект предстоящего ремонта находится в Металлургическом районе, протяженность – четыре километра 412 метров, общая площадь покрытия проезжей части - 36 тысяч 844 квадратных метра. Несоответствие данной дороги нормативному состоянию составляет 63,42 процента, показатель ровность по IRI - от 3,3 до 6,5.

В ходе визуального осмотра вышеназванного участка дороги по улице 2-й Павелецкой выявлены такие дефекты, как колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия.

Подрядной организации предстоит восстановить изношенные слои дорожной одежды, нанести дорожную разметку, восстановить межрельсовые пространства съездами на пожарно-спасательную часть, в СНТ «Дружба», напротив цеха подготовки шахты, ООТ «Кооператив № 507» и напротив ООТ «Подстанция».

В соответствии с условиями контракта ремонтные работы должны производиться на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой.