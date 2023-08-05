В Челябинске отремонтируют улицу Карла Маркса

В Центральном районе Челябинска отремонтируют улицу Карла Маркса. Начальная цена муниципального контракта, заказчиком которого является комитет дорожного хозяйства города, составляет 4 647 805,98 рубля.

Прием заявок начат четвертого августа и продлится до 14 августа.

Протяженность объекта ремонта составляет 150 метров. Среди выявленных в ходе визуального ремонта дефектов - колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия.

Подрядчику предстоит в срок до 20 сентября текущего года осуществить восстановление изношенных слоев дорожной одежды на Карла Маркса; наращивание смотровых колодцев – в том числе замена чугунных люков на новые, плавающего типа; наращивание дождеприемных колодцев – в том числе замена чугунных решеток дождеприемников на новые, плавающего типа; наращивание колодцев связи – в том числе замена чугунных люков на новые, плавающего типа; наращивание колодцев водопровода – в том числе замена чугунных люков на новы, плавающего типа; нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

Производство работ будет осуществляться в стесненных условиях, отмечается в технической документации. Ремонт будет вестись сначала на одной стороне проезжей части - при систематическом движении транспорта по другой.