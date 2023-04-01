В Челябинске отреставрируют здание, где в войну сформировалась 96-я танковая бригада

В Челябинске планируется реставрация здания, где в 1942 году сформировалась 96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола.

Данный объект культурного наследия (ОКН) расположен по адресу: улица Овчинникова, 4. Проектная документация на проведение работ по сохранению здания поступила на рассмотрение в госкомитет охраны ОКН Челябинской области.

Проектом предусмотрены следующие работы по ремонту и реставрации фасадов здания: ремонт главной входной группы и ремонт крылец с других сторон здания; частичная замена кровельного покрытия; оштукатуривание фасадов; ремонт кирпичной кладки фасадов; воссоздание утраченных архитектурных деталей и элементов фасадов; ремонт цоколя; ремонт отмостки по периметру здания; замена заполнений оконных проемов лестничных клеток из стеклоблока.

Как отмечают в госкомитет охраны ОКН региона, изначально в данном здании размещалась школа (построено оно было в 1934-1936-е годы). До 2005 года здесь располагалась школа №2 Южно-Уральской железной дороги, затем объект передали в ведение городского отдела образования и переименовали в общеобразовательную школу №53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола.

«В школе действует музей, который зародился в 1960-е годы как музей боевой славы 96-й добровольческой Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсомола. Активное развитие музей получил после первой Всесоюзной встречи воинов бригады в 1965 году, проходившей в стенах школы. Официально музей открыли в 1968-м, когда собрали материал о боевом пути бригады, воинах, сражавшихся в ее рядах», - рассказали в госкомитете.

Фасады трехэтажного, с подвалом и чердаком, здания выполнены в стиле неоклассицизма. Однако асимметрия планов, разные по объему помещения, протяженные фасады, витражи лестниц – это определенно черты конструктивизма.