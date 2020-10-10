В Челябинске отсутствие масок у продавцов грозит закрытием магазинов и ТРК

В Челябинске увеличено число проверок торгово-развлекательных центров, магазинов и общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима и введенных ограничительных мер. За нарушение требований предусмотрено административное наказание вплоть до приостановления деятельности предприятия.

В областном центре фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. С сегодняшнего дня увеличено число проверок совместно с Роспотребнадзором и полицией.

«Мы напоминаем челябинцам и предпринимателям о необходимости минимизировать посещения общественных мест, а также обязательного соблюдения масочного режима в магазинах, торговых и развлекательных комплексах, транспорте», - сообщили в администрации Челябинска

За нарушение требований режима повышенной готовности предусмотрено административное наказание вплоть до приостановления деятельности предприятия.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Магнитогорске отсутствие масок у продавцов привело к закрытию мясного магазина.

На две недели административно приостановлена деятельность магазина «Уральский фермер».

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Немаловажным фактором является и возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм.