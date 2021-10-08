В Челябинске ожидают нашествие самолетов

В Челябинске 23 и 24 октября состоится масштабный авиамодельный фестиваль - в небе над городом можно будет увидеть простейшие свободнолетающие модели, планеры с динамическим стартом «Катапульта» и самолёты на резиномоторе, квадрокоптеры. В рамках мероприятия запланированы Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди школьников и Первенство России по авиационным зальным метательным моделям различных классов.

Как сообщает региональный центр технического творчества, Челябинск ожидают зрелищные полеты сразу в пяти классах моделей самолетов, предназначенных для полета в закрытых помещениях. Юные авиамоделисты со всей России будут бороться за звание лучших в умении управлять самолетами, в скорости прохождения трассы, меткости и дальности полетов.

«Челябинск впервые за всю историю развития авиамодельного спорта проводит у себя дома соревнования подобного уровня - Всероссийскую научно-техническую олимпиаду по авиамоделированию и Первенство России по авиационным зальным метательным моделям», - отметил Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества. - А это значит, что зрителей ожидает яркое мероприятие, на которое можно прийти всей семьей. Родителям будет интересно открыть для себя новое направление занятий техническим творчеством, ну а детям — посмотреть на полеты и посетить увлекательные мастер-классы»

В рамках фестиваля на площадке развернётся насыщенная развлекательная программа. Запуск различных летательных аппаратов - самолётов, квадрокоптеров и парашютов, мастер-классы по робототехнике, программированию, 3D-моделированию, авиамоделированию и виртуальному пилотированию, стендовая выставка авиамоделей, соревнования по робофутболу и многое-многое другое.

В связи с эпидемиологической обстановкой участники и зрители допускаются на место проведения соревнований при наличии отрицательного теста на COVID-19, полученного методом ПЦР. Для лиц старше 18 лет обязательно наличие QR-кода, полученного с использованием ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Соревнования пройдут 23 октября с 10 до 16 часов и 24 октября с 12 до 16 часов на закрытой площадке легкоатлетического манежа УралГУФК (Челябинск, ул. Энгельса, 22).