В Челябинске перекроют движение по проспекту Героя России Евгения Родионова

В Челябинске завтра, 25-го сентября, с восьми утра до восьми вечера будет перекрыто движение по проспекту Героя России Евгения Родионова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, речь идет об участке от улицы Татищева до улицы Академика Макеева, где в указанный период времени будут проводиться работы по асфальтированию дороги.

«К домам по четной стороне будет обеспечен проезд через улицу Академика Макеева», - сообщили в мэрии.