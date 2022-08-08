В Челябинске по поручению Котовой увеличат количество автобусов на городских маршрутах

В Челябинске уже на этой неделе увеличится количество автобусов, ежедневно выпускаемых на линию.

С просьбой увеличить число единиц общественного транспорта на городских маршрутах к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, восьмого августа, обратилась глава Челябинска Наталья Котова.

«Уже с начала этой недели начнем наращивать ежедневный выход автобусов на линию. Если в среднем сейчас работает 205 единиц, думаю, к середине этой недели будет 212-214», - сказал Андрей Ксензов.

Также чиновник добавил, что ближе к первому сентября также планируется увеличение количества единиц транспорта на городских маршрутах. Это