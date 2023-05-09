В Челябинске почтили память павших героев Великой Отечественной войны

В Челябинске в День Победы, девятого мая, почтили память павших героев Великой Отечественной войны.

За годы войны в ряды Красной армии вступили более 320 тысяч южноуральцев, домой не вернулись свыше 159 тысяч бойцов – воины отдали за Родину свои жизни, оставшись лежать на полях сражений.

Участие в церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню, посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняли первые лица региона, города, ветераны, представители духовенства, чиновники, депутаты, силовики, правоохранители, руководители и участники общественных организаций, жители и гости южноуральской столицы.

В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее Славы возложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметивший, что День Победы, наступивший для нашей страны 78 лет назад, - самый главный праздник для каждой российской семьи, когда мы вспоминаем своих героев: тех, кто пал на полях сражений, тех, кто вернулся с Победой и дал жизнь новому поколению.

Глава региона подчеркнул, что мы, потомки тех сильных духом людей, помним и подвиг тружеников тыла, день и ночь ковавших Победу на своих рабочих местах.

По словам Алексея Текслера, то военное поколение дало пример мужества и стойкости, любви к своей Родине.

«Сегодня на полях сражений воюет уже новое поколение наших ребят. Они стойко и мужественно защищают свою Родину, освобождают исторические российские земли. Они, как их деды и прадеды, проливают кровь. К сожалению, есть павшие. Мы будем чтить их память всегда. Низкий поклон родителям, кто воспитал таких сыновей. Южный Урал как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас вносит свой неоценимый вклад в дело Победы: работают наши оборонные предприятия, уходят на фронт добровольцы. 80 лет назад с этого места уходили бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса, они выполнили наказ жителей Челябинской области, победили врага. Мы уверены, что и сегодня Победа будет за нами, потому что наше дело - правое! Дорогие земляки, с праздником 9 Мая, с Днем Великой Победы!» - сказал в приветственном слове Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, в годы Великой Отечественной войны на Южный Урал было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, построено 35 новых заводов. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.

Для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, за значительный вклад жителей Челябинской области в достижении Победы, обеспечение производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность указом президента Российской Федерации Челябинску, Магнитогорску и Златоусту присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».