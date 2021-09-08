В Челябинске почтят память жертв политических репрессий

В Челябинске завтра, девятого сентября, на мемориальном комплексе «Золотая гора» почтят память жертв политических репрессий.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мероприятие начнется в час дня.

С 11-ти до 15-ти часов для удобства горожан до «Золотой горы» будет организовано движение автобуса по маршруту «туда-обратно» от кольца на Шершневском водохранилище.