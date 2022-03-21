В Челябинске подпишут соглашение о комплексном развитии территории на Братьев Кашириных

В Челябинске на этой неделе планируется подписание соглашения о комплексном развитии территории (КРТ) в северо-западной части мегаполиса.

Как сообщила сегодня, 21-го марта, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, речь идет об одном из пилотных проектов КРТ, который планируется реализовать на улице Братьев Кашириных по инициативе правообладателя.

«Данная территория не коснется участка, где расположены гаражи, с собственниками которых в настоящее время ведется работа. Это будут последующие этапы реализации КРТ», - отметила Надежда Рыльская.

По ее словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию застройщики и будущие инвесторы проявляют интерес к теме комплексного развития территорий в Челябинске. Проекты КРТ были рассмотрены на заседании рабочей группы.