В Челябинске построят новый МФЦ для миграционной службы

В субботу, 12 февраля, в Калининском районе Челябинска приступят к подготовке площадки для строительства многофункционального центра (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере миграции.

Напомним, губернатор Алексей Текслер в январе 2020 года на коллегии областного полицейского главка поддержал инициативу ГУ МВД России по Челябинской области о создании единого миграционного центра.

Как сообщает министерство строительства и инфраструктуры области в своем телеграм-канале, двухэтажный многофункциональный центр возведут на ул. Университетская Набережная, д. 125 рядом с действующим МФЦ для автомобилистов.

Строительством займется компания из Свердловской области «НПА-Профиль-ПУ» в рамках заключенного ОГКУ «Челябоблинвестстрой» госконтракта (на первый аукцион с начальной ценой 228,3 миллиона рублей не поступило ни одной заявки). На второй аукцион заявилась лишь одна организация. Она и была признана победителем. Цена контракта - 253,6 миллиона рублей. Средство на возведение МФЦ будут выделены из областного бюджета.

Строительство планируется завершить в декабре 2022 года. В новом здании разместят паспортно-визовую службу, управление по вопросам миграции, медцентр по освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Генподрядчик 12 февраля приступит к подготовке строительной площадки. Изначально будет снесено 94 дерева (лиственных пород) и четыре кустарник. Часть находится в ослабленном состоянии. Разрешение на снос было дано Управлением экологии.

«Взамен на территории Калининского района в весенне-летний период будет высажено 107 деревьев, устроено 704 квадратных метров газона с посевом многолетних злаковых трав и четыре кустарника», - сообщает городская администрация.