15.04.2021
Военнослужащий из Челябинска покончил с собой
15.04.2021
В ММК процветает рационализаторская и изобретательская деятельность
15.04.2021
В Челябинске построят трамвайный путь на Победы-Российской, движение закроют
15.04.2021
«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах
14.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
14.04.2021
В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
13.04.2021
Первые 10 новых трамваев поступят в Челябинск к сентябрю, остальные – в декабре
13.04.2021
Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ
13.04.2021
Жалоба на миллиардную закупку трамваев для Челябинска признана необоснованной
12.04.2021
ФАС сегодня рассмотрит жалобу на закупку 30 трамваев для Челябинска
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
14.04.2021
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021