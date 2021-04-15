В Челябинске построят трамвайный путь на Победы-Российской, движение закроют

В Челябинске начинается строительство участка трамвайного пути на пересечении проспекта Победы и улицы Российской (будет организован левый поворот с Российской на Победы в сторону Артиллерийской).

На время проведения работ будут поэтапно закрывать движение общественного транспорта (трамваев) и ограничивать движение автомобилей.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, с полуночи 16-го апреля до полуночи 30-го апреля будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы от улицы Российской до Горького.

С десяти утра до трех часов дня 16-го и 17-го апреля закроют движение трамваев по Российской от проспекта Победы до трамвайного кольца ЧГРЭС.

С полуночи 16-го апреля до полуночи 30-го апреля (согласно схеме ограничения дорожного движения) будет ограничено движение автомобильного автотранспорта на перекрестке проспекта Победы с улицей Российской.

С десяти утра 24-го апреля до полуночи 30-го апреля закроют движение трамваев по улице Российской от проспекта Победы до трамвайного кольца ЧГРЭС.