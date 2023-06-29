В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов

В Ленинском районе Челябинска сегодня, 29 июня, в девять часов утра полностью закрыли для автомобилистов поворот с улицы Гагарина на улицу Агалакова.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с работами по реконструкции теплотрассы и переустройством сетей водоснабжения.

Движение транспорта возобновится после восьми часов вечера 20 июля.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.