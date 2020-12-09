В Челябинске предали земле останки героического советского летчика Петра Еремеева
В Челябинске сегодня, девятого декабря, в День Героев Отечества, в торжественной обстановке, с почестями, были преданы земле останки героического советского летчика Петра Еремеева, сражавшегося за победу в Великой Отечественной войны и павшему смертью храбрых в 1941-м году.
Старший лейтенант Еремеев будет покоиться на аллее почетных захоронений Успенского кладбища южноуральской столицы.
В торжественно-траурной церемонии, состоявшейся в час дня, приняли участие сын и дочь Петра Васильевича, которых, к счастью, удалось разыскать.
Напомним, останки советского солдата и его медальон были найдены бойцами поискового движения России в Тверской области. В городе Осташков 25-го ноября останки героя были в торжественной обстановке переданы для перезахоронения челябинским поисковикам (родиной героя является Южный Урал). Дети Петра Еремеева решили, что их отец должен быть похоронен в Челябинске.
Проведенная генетическая экспертиза подтвердила, что останки действительно принадлежат Петру Еремееву, который стал первым в истории Великой Отечественной войны летчиком, совершившим ночной таран в небе Москвы. Ночью 29-го июля 1941-го года на истребителе МиГ-3 в Истринском районе Московской области он атаковал немецкий бомбардировщик Ю-88.
Последний бой старшего лейтенанта Еремеева состоялся второго октября 1941-го года: в этот день его МиГ-3 был сбит вражеским истребителем.
Звание «Герой Российской Федерации» было присвоено Петру Еремееву 21-го сентября 1995-го году указом президента РФ №961 - за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Погребение останков старшего лейтенанта Еремеева предварила церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», которая состоялась в Челябинске девятого декабря в 11 часов утра на бульваре Славы.
Участие в мероприятии приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители областного правительства и городской администрации, руководители силовых ведомств, Герои России и их родные, командиры частей Челябинского гарнизона, добровольцы Донбасса.
«Дорогие земляки, сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Мы всегда будем помнить героев, которые погибли, чтить героев, которые живут и передают память подрастающему поколению о славе и героизме нашего солдата. Вечная память погибшим, слава ныне живущим!» - сказал Алексей Текслер.