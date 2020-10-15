В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте

В Челябинске ограничение движения на Свердловском проспекте продлено до 19-го октября.

Это связано с продолжением работ по реконструкции межрельсового пространства на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Победы.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на время ремонт запрещен поворот транспорта налево.

В связи с тем, что поворачивать в левую сторону временно запрещено, автобусы №12, 18, 25с, 34, 39, 45, 49, 91 изменили маршрут следования: при движении в сторону Теплотехнического института они направляются по Свердловскому проспекту, через улицы Островского и Каслинскую, а затем идут по проспекту Победы.

При движении в сторону Комсомольского проспекта изменений нет.

Движение троллейбусов и трамваев осуществляется по обычному маршруту, но с измененным графиком - с пяти утра до десяти вечера.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.