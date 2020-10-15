В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
В Челябинске ограничение движения на Свердловском проспекте продлено до 19-го октября.
Это связано с продолжением работ по реконструкции межрельсового пространства на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Победы.
Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на время ремонт запрещен поворот транспорта налево.
В связи с тем, что поворачивать в левую сторону временно запрещено, автобусы №12, 18, 25с, 34, 39, 45, 49, 91 изменили маршрут следования: при движении в сторону Теплотехнического института они направляются по Свердловскому проспекту, через улицы Островского и Каслинскую, а затем идут по проспекту Победы.
При движении в сторону Комсомольского проспекта изменений нет.
Движение троллейбусов и трамваев осуществляется по обычному маршруту, но с измененным графиком - с пяти утра до десяти вечера.
Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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