В Челябинске продолжается дорожный ремонт, движение транспорта ограничено
В Челябинске в связи с проведением дорожных работ сегодня, 21-го августа, будет ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц.
Так, на Мира (от Сталеваров до Румянцева) продолжается монтаж бортового камня и пандусов.
На Жукова в пятницу будет производиться демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, вестись установка поребрика и асфальтирование тротуара, а также фрезерование проезжей части.
На Кирова (на участке от Братьев Кашириных до проспекта Победы) и на улице Марченко сегодня запланировано устройство асфальтобетонного покрытия.
На Индивидуальной и Островского - установка бордюрных камней. На Нахимова и Потемкина - аналогичные работы. Кроме того, на улице Потемкина подрядчик будет готовить основание под укладку асфальтобетона.
На Новороссийской в пятницу запланировано устройство асфальтобетонного покрытия (в ночь).
На Артиллерийской - нанесение горизонтальной разметки (работы такжа планируется выполнять в ночь).
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