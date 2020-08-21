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В Челябинске продолжается дорожный ремонт, движение транспорта ограничено

Общество
Сегодня, 09:05
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В Челябинске в связи с проведением дорожных работ сегодня, 21-го августа, будет ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц.

Так, на Мира (от Сталеваров до Румянцева) продолжается монтаж бортового камня и пандусов. 

На Жукова в пятницу будет производиться демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, вестись установка поребрика и асфальтирование тротуара, а также фрезерование проезжей части. 

На Кирова (на участке от Братьев Кашириных до проспекта Победы) и на улице Марченко сегодня запланировано устройство асфальтобетонного покрытия.

На Индивидуальной и Островского - установка бордюрных камней. На Нахимова и Потемкина - аналогичные работы. Кроме того, на улице Потемкина подрядчик будет готовить основание под укладку асфальтобетона.

На Новороссийской в пятницу запланировано устройство асфальтобетонного покрытия (в ночь).

На Артиллерийской - нанесение горизонтальной разметки (работы такжа планируется выполнять в ночь).

 

 

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