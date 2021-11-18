В Челябинске продолжается операция «Дети России – 2021»

В Челябинске проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021», который продлится до 24 ноября текущего года. Основной целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди молодежи, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках операции инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску капитан полиции Юлия Малаева посетила школу № 154, где провела лекции для учащихся девятых классов о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. В ходе беседы инспектор также рассказала об административной ответственности за совершение других противоправных деяний, таких как нанесение телесных повреждений и мелкое хищение, с целью профилактики данных правонарушений среди подростков.

Кроме того, сейчас на территории Челябинска проходит оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», направленное на профилактику и противодействие экстремизму. Его цель - предупреждение и пресечение экстремистской деятельности и формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии.

Ксенофобия – это ярко выраженная неприязнь ко всему, что воспринимается как чужеродное. Обычно ксенофобия возникает в отношении представителей других национальностей, культур и вероисповеданий. Она проявляется в том, что человек отказывается воспринимать другого как равного себе, относясь к нему со страхом, презрением или враждебностью. Иногда подобные переживания перерастают в открытую агрессию.

Полицейские предупреждают, что за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Но основная задача в борьбе с преступлениями экстремисткой направленности состоит, в первую очередь, в профилактической работе, необходимо сформировать убеждение, что проявление экстремизма неприемлемо, прежде всего, с позиции общечеловеческой морали и гуманного отношения к обществу.

Поэтому сегодня каждый человек, желающий жить в благополучном, современном и цивилизованном мире, должен бороться с любыми проявлениями ксенофобии, искореняя её в первую очередь в себе.

Челябинские полицейские обращаются к жителям города, если вам известны факты совершения преступлений экстремистской направленности, следует незамедлительно сообщить об этом в управление МВД России по городу Челябинску по телефонам дежурной части: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, 02.