В Челябинске продолжаются восстановительные работы на Куйбышева

В Челябинске в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Куйбышева дополнительно перекрыт сквозной проезд по улице Чайковского на участке от Комсомольского проспекта до Куйбышева.

Об этом сообщили в администрации Челябинска. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, проезжая часть на канализационном коллекторе по улице Куйбышева, в районе дома №7, обвалилась вечером девятого апреля. В воскресенье в соответствии с графиком осуществляется монтаж временного коллектора диаметром 400 миллиметров протяженностью 350 метров для полного отведения сточных вод. На восстановление основного коллектора, по предварительным расчетам, уйдёт от 10 до 14 дней.