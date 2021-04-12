12.04.2021
В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и изолированных по ковиду
12.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
12.04.2021
В Магнитогорске будут исследовать и тестировать двигатели для космических комплексов
12.04.2021
В Челябинске продолжаются восстановительные работы на Куйбышева
12.04.2021
Жителю Златоуста грозит реальный срок за найденный телефон и банковскую карту
12.04.2021
В Челябинской области наградили лучших «экспортеров года»
12.04.2021
Астахов: Подтопления грунтовыми водами на Куйбышева не выявлено
09.04.2021
Из кранов челябинцев потек «крепкий чай»
09.04.2021
Челябинск забудет о неприятном запахе канализации после модернизации очистных сооружений
09.04.2021
В Челябинске обвалилась проезжая часть на Куйбышева, движение перекрыто
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021
Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
10.04.2021
Новому подрядчику предстоит большой фронт работ по строительству набережной Миасса за филармонией
10.04.2021
В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
09.04.2021
Озеленители: Поврежденные корни челябинских лиственниц способны к регенерации
09.04.2021