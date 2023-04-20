20.04.2023
В Челябинске стартовала Школа этнокультурной журналистики
20.04.2023
В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»
20.04.2023
Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев
20.04.2023
В челябинской Публичке возобновляются концерты
20.04.2023
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»
21.11.2017
Челябинская студентка заняла первое место на всероссийском конкурсе молодых ученых
20.11.2017
Челябинские студенты отличились на театральном фестивале «Театромания»
07.02.2017
Нина Ягодинцева знакомит челябинцев со своим новым проектом
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023