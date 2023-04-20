В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»

19 апреля на площадке Челябинского государственного института культуры состоялся XVII Областной фестиваль сотворчества «Ты не один!». 180 детей-сирот и вожатые из студотрядов подготовили творческие номера на тему «Тайна новой планеты».

Фестиваль сотворчества «Ты не один!» — это мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних города Челябинска и Челябинской области совместно с их социальными патронами — студенческими педагогическими отрядами. В этом году мероприятие включило в себя три номинации: «Творческий номер», «Фотография» и «Декоративно-прикладное творчество».

Почетными гостями мероприятия стали и.о. ректора Челябинского государственного института культуры Сергей Синецкий и директор Института культуры детства ЧГИК Римма Литвак.

Оценивали творчество жюри из числа сотрудников Челябинского государственного института культуры – кандидат педагогических наук, доцент, Инна Степанова, руководитель Дома Мультимедийного Творчества Роман Егорычев и доцент, руководитель по социально-воспитательной работе Наталья Сафонова.

По итогу мероприятия были выбраны лауреаты. Лучшими стали Миасский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», и Миасский Машиностроительный колледж. Второе место у Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района и СПО «Улыбка». На почетном третьем месте МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Карабашского городского округа» и СПО «Апельсин».

«Благодаря конкурсу и ребята, и студенты раскрываются по-новому, находят в себе новые таланты и чувствуют себя единым целым. Хочется, чтобы союз студенческих отрядов и детей не прекращался на этом мероприятии, а продолжался в течение всего года», – комментирует куратор студенческих педагогических отрядов Челябинской области Елена Кучина.

Организаторами мероприятия выступили Челябинское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Челябинский государственный институт культуры.